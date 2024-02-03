Израильские военные захватили один из крупнейших опорных пунктов ХАМАС в секторе Газа – форпост «Алькадсия» на юге сектора, сообщают «Детали».

В этом комплексе находился офис Мухаммеда Синвара, брата лидера ХАМАС Яхьи Синвара, а также командующего силами группировки в Хан-Юнисе Рафата Саламе.

«Алькадсия» также использовался как учебно-тренировочная база. Здесь боевики ХАМАС готовились к атаке 7 октября. Для этого были построены модели, имитирующие въездные ворота израильских кибуцев и военных баз, а также макеты бронетехники ЦАХАЛ.