ЦАХАЛ захватил «крепость» ХАМАС видео
Израильские военные захватили один из крупнейших опорных пунктов ХАМАС в секторе Газа – форпост «Алькадсия» на юге сектора, сообщают «Детали».
В этом комплексе находился офис Мухаммеда Синвара, брата лидера ХАМАС Яхьи Синвара, а также командующего силами группировки в Хан-Юнисе Рафата Саламе.
«Алькадсия» также использовался как учебно-тренировочная база. Здесь боевики ХАМАС готовились к атаке 7 октября. Для этого были построены модели, имитирующие въездные ворота израильских кибуцев и военных баз, а также макеты бронетехники ЦАХАЛ.
Проникнув на форпост, израильские военные обнаружили, что ХАМАС заминировал его большим количеством взрывчатки. Взрывные устройства были обезврежены инженерными войсками.
Издание добавляет, что на опорном пункте был расположен также оперативный штаб ХАМАС. Внутри комплекса рядом с кабинетами командиров ХАМАС были обнаружены склады оружия и ракет. На территории форпоста также найдены шахты, ведущие к подземной инфраструктуре ХАМАС.