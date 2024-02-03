В прошлые годы максимальный прирост на овощи на петербургских рынках составлял 20 процентов. Некоторые популярные виды томатов подорожали в два раза в сравнении с осенью 2023 года.

Азербайджанские помидоры и огурцы «аномально подорожали» на рынках Санкт-Петербурга. Региональные российские СМИ сообщают о росте цен на 50-60 процентов. Это намного больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В нижнем ценовом сегменте помидоры, которые продавали по 80-90 рублей, сейчас и вовсе отсутствуют. А средневзвешенная цена томатов в несетевых магазинах может достигать и 400 рублей, пишет РБК.

Что касается огурцов, то длинные огурцы в упаковке осенью прошлого года в Санкт-Петербурге можно было купить по 25 рублей, а теперь уже по 100. Сейчас в городе начали продавать иранские огурцы.

Помидоры в город привозят из Турции, Азербайджана, Израиля и Ирана. Причину такого резкого роста цен эксперты объясняют несколькими факторами. Они отмечают, что в 2023 году доллар и евро по курсу были ниже — ниже и цены на привозные овощи. Тепличные российские помидоры и огурцы привязаны к ценам импортных. На них, в частности, действуют и внутрироссийские факторы подорожания. Среди них: выросший курс доллара, холодная зима, значительный рост зарплат работников в сельском хозяйстве, произошедший в конце прошлого года.

Отметим, что сейчас на бакинских рынках килограмм помидоров продают за 2,5-3 маната. Это примерно в 3 раза ниже цен в Санкт-Петербурге. Столь резкое повышение цен на помидоры и огурцы на рынках российского города создает хорошие экспортные возможности для азербайджанских предпринимателей, выращивающих овощи в тепличных комплексах. Особенно если учесть, что недавно правительство России ввело льготные условия на импорт томатов из Азербайджана и Турции.

За последнее время рынок соседней страны теряет свою привлекательность для азербайджанских предпринимателей из-за снижения покупательной способности в России, падения курса рубля по отношению к доллару и прочих факторов. В результате они направили больше производимых овощей на внутренний рынок, что привело к относительному снижению цен в зимний сезон.