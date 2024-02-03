Регионы России атаковали беспилотники

Средства российской противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над Брянской областью, утверждают Минобороны РФ и губернатор Александр Богомаз.

Попытки атаки были предприняты примерно в 22:30, 23:00 и в 23:50 по местному времени, говорится в сообщении российского министерства в Telegram.

Губернатор уверяет, что никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 4 февраля атаке беспилотником также подверглась Белгородская область. БПЛА был сбит примерно в 18:30. Кроме того, губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что село Демидовка попало под обстрел, обломками был поврежден газопровод.