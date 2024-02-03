Трамп обещает закрыть границу США

Его также попросили рассказать о планах по решению миграционного вопроса в случае победы на выборах. Ведущая Fox News отметила, что сейчас в США насчитывается от 8 млн до 10 млн нелегалов.

«Мы собираемся закрыть границу, потому что ни одна страна не может такого выдержать. Просто посмотрите на то, что происходит с нашей страной: сюда прибывают люди из тюрем и колоний, из психиатрических клиник и приютов для сумасшедших. Наша страна разрушается», — заявил Трамп в интервью Fox News.

«Нам придется депортировать многих из них. Это нецелесообразно. А теперь посмотрите, эти страны очень умные... Вполне логично, что они вывозят людей и отправляют их караванами в Соединенные Штаты. Они не только из Южной Америки, это люди из Африки, из Азии, со всего мира», — отметил экс-президент США, добавив, что эти государства отправляют тех, кто «им не нужен».

Трамп считает, что нельзя допускать событий, произошедших два дня назад в Нью-Йорке, когда, по его словам, банды нелегальных мигрантов из Венесуэлы и Гондураса избили полицейских.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. И Трамп, и действующий президент Джо Байден поборются в президентской гонке. Оба кандидата уже победили в свои первых праймериз.