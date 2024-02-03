«Когда мы говорим об этом, я имею в виду ротацию целого ряда государственных лидеров, не только в одном секторе, таком как военный. Я размышляю над этой заменой (Залужного), но нельзя сказать, что здесь мы заменили одного человека... Если мы хотим победить, мы должны толкать всех в одном направлении, убежденные в победе, мы не можем отчаяться, опустить руки… Вот почему я говорю о перезапуске, замене. У меня на уме нечто серьезное, речь идет не об одном человеке, а о направлении руководства страны», - приводит слова Зеленского «Украинская правда».

Зеленский добавил, что «это вопрос людей, которые должны управлять Украиной. Безусловно, нужна перезагрузка, новое начало»