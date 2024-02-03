Дэвид Кэмерон: Время на стороне Запада

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных политиков и журналистов перестать давать пессимистические оценки относительно перспектив Украины в войне. Об этом он сказал в интервью газете The Sunday Times.

Кэмерон заявил, что нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины: «Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне Путина».

По словам Кэмерона, он намерен донести это мнение и бывшему президенту США Дональду Трампу в случае его переизбрания. «Взаимодействие с Трампом на личном уровне придется выстраивать по-другому, чем с нынешним лидером США Джо Байденом, однако британские и американские военные и сотрудники спецслужб привыкли и умеют работать вместе, а ценности и подходы двух стран ко многим проблемам тоже очень близки», - отметил Кэмерон.