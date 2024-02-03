Турция заявила о поиске других «исторических путей»

Турция не собирается ждать, пока ее примут в Евросоюз, но будет искать иные «исторические пути», сказал в интервью A Haber министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

«Мы не в состоянии ждать, пока будет получено членство в ЕС. Нам надо искать другие альтернативы, другие исторические пути, особенно в сфере экономического сотрудничества, это наша позиция», — сказал министр.

Фидан подчеркнул, что Турция по-прежнему желает вступить в Евросоюз, однако у страны нет ни способов, ни средств как-либо влиять на Брюссель. «Другая сторона не очень осознает, что они отвергают. Как минимум, существует историческая обусловленность... Но это уже совсем иная тема для обсуждения», — добавил Фидан, напомнив о религиозных различиях большинства европейских стран и Турции.

Турция получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 1999 году. Официальные переговоры о членстве были начаты в 2005 году.