Мамед Эфендиев, отдел экономики 11:09

Алиса Вайдель, лидер крайне правой партии «Альтернатива для Германии», назвала Brexit «моделью для страны», и в случае прихода к власти не исключила, что ее партия станет инициатором референдума о выходе ФРГ из Европейского союза. Вайдель призвала Брюссель к проведению реформ в ряде институтов ЕС, в частности, в Еврокомиссии, подчеркнув, что в противном случае у немцев должна появиться возможность самим решать, оставаться им в составе ЕС или выйти из него, как это сделали британцы. К чему же может привести выход Германии из ЕС?

Сразу отметим, что, в первую очередь, пострадает бюджет Евросоюза. Согласно европейской статистике, предполагаемый объем бюджета ЕС на 2024 год составляет 143 миллиарда евро, из которых 137 миллиардов приходятся на прямые вложения стран-членов ЕС. При этом самый большой взнос у Германии — 30,3 миллиарда евро, что составляет 21,2 процента от всего бюджета Евросоюза. Крупными донорами Брюсселя являются также Франция (23,5 миллиарда евро), Италия (17 миллиардов), Испания (12,7 миллиарда) и Нидерланды (8 миллиардов евро). Существенный урон потенциальный выход Германии из ЕС нанесет также странам-членам объединения, являющимся чистыми бенефициарами. Речь идет о государствах, которые вносят в бюджет ЕС меньше, чем получают из него. К примеру, по последним данным, самым крупным бенефициаром Евросоюза была Польша, получившая в 2022 году на 16,6 миллиарда евро больше, чем внесла в бюджет. На втором месте – Испания (13 миллиардов), на третьем – Италия (8,4 миллиарда евро).

На этом фоне взнос Германии в общий бюджет покрыл как собственные потребности ФРГ, так и 60 процентов трат ЕС на Польшу, Испанию и Италию вместе взятых. Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и то, что, покинув европейское сообщество, может заметно пострадать и сама Германия. В частности, ее торговля. Сейчас внутри ЕС существует единый рынок, позволяющий людям, товарам, услугам и капиталу свободно перемещаться по его территории. После «Декзита» (так уже назвали возможный выход ФРГ из ЕС) взаимную торговлю Евросоюза и Германии значительно осложнят административные барьеры и вероятное введение пошлин. А взаимозависимость здесь достаточно сильна. Так, по итогам 2023 года ФРГ покупала на европейском рынке товаров на сумму 739 миллиардов евро, что составляет 65 процентов всего ее импорта. «Декзит» может также осложнить проблему кадров, поскольку людям, которые раньше в поисках работы беспрепятственно въезжали в Германию, придется оформлять визы и специальные разрешения. К примеру, Великобритания, выйдя из ЕС, ввела систему иммиграции на основе баллов, резко сократившую приток в страну низкоквалифицированной, но крайне нужной рабочей силы. В результате, по данным Центра европейских реформ, уже к июню 2022 года Великобритания недосчиталась более 300 тысяч (!!!) работников. В случае же с Германией в зоне риска могут оказаться почти 8 процентов трудоустроенных европейцев. Согласно данным ЕС за 2022 год, среди 36,6 миллиона работающих в Германии 2,8 миллиона (7,65 процента) — это граждане других стран ЕС. Кроме того, Германия остается наиболее востребованным государством в Европе для чистых прямых иностранных инвестиций, составивших только в 2022 году 9,2 миллиарда евро.

Сегодня невозможно оценить прямое влияние потенциального «Декзита» на ВВП Германии. Но по оценкам Центра европейских реформ, после «Брексита» экономика Великобритании потеряла в объеме дополнительные 5,5 процента. Если же принимать во внимание, что британская экономика была интегрирована в ЕС значительно меньше, чем ФРГ сегодня, то прямые потери ВВП Германии от потенциального «Декзита» могут составить порядка 227 миллиардов евро. Если «Декзит» все-таки случится, он с высокой степенью вероятности приведет к развалу ЕС, поскольку ФРГ является, по сути, ядром европейского сообщества, в свое время она стояла у истоков создания Евросоюза. Представить ЕС без могучей немецкой экономики просто невозможно. «Декзит» — это сценарий катастрофы, по которому от поезда отцепляют тянущий его локомотив. Многие эксперты считают, что разговоры о выходе Германии из ЕС — всего лишь риторика, имеющая понятный внутриполитический контекст. Однако заявления политиков на эту тему, звучащие в последнее время в разных странах Европы, не могут не настораживать. К примеру, недавно Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты», заявил, что Французская Республика должна для защиты своих национальных интересов как можно быстрее выйти и из ЕС, и из НАТО.