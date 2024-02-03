Российские войска продвигаются в Донецке

Российские войска продвинулись на пять-семь километров ближе к Часовому Яру к востоку от Авдеевки, а также северо-западнее Марьинки Донецкой области. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

ВС РФ продвинулись к юго-западу от Бахмута на фоне позиционных боев. Геолокационные материалы, датированные 3 февраля, показывают, что российские войска недавно немного продвинулись к северу от Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Кроме того, российские войска недавно продвинулись к востоку от Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе. Видео с геолокацией, опубликованное 3 февраля, показывает, что российские войска недавно продвинулись вдоль шоссе Н-20 к востоку от города.

По данным же украинского военного канала Deep State, россияне заняли всю территорию к северу от Авдеевского карьера. Украина этого официально не подтверждала.