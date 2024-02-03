Поляки прослушивали Тихановскую

Окружная прокуратура Варшавы начала расследование дела о незаконном прослушивании оппозиционных политиков во время руководства партии «Закон и справедливость», пишет издание Onet. Польские спецслужбы, вероятно, следили за встречей Светланы Тихановской в Варшаве в 2020 году.

Впервые информацию о прослушивании оппозиционных политиков в период руководства партии «Закон и справедливость» распространило издание Gazeta Wyborcza. В апреле 2023 года был опубликован материал о слежке за гостями в отелях, которыми управляет государственная компания Polski Holding Hotelowy.

В качестве примера была упомянута встреча Светланы Тихановской с политиками «Гражданской платформы» в сентябре 2020 года. Переговоры состоялись в отеле Courtyard by Marriott в Варшаве. Как утверждала Gazeta Wyborcza, после встречи глава Polski Holding Hotelowy прислал электронное письмо члену правящей тогда партии «Закон и справедливость» Иоахиму Брудзиньскому с подробным отчетом об этих переговорах. Из этих данных следует, что помещение, где состоялась встреча, или прослушивалось, или там работали сотрудники Агентства внутренней безопасности, отмечало издание.

Сейчас Окружная прокуратура Варшавы начала расследовать эту информацию.

Один из участников той встречи с Тихановской, вице-председатель «Гражданской платформы», а теперь и координатор спецслужб в Кабинете министров, Томаш Семоняк назвал сведения о слежке «абсолютно шокирующей информацией».

В то время заместителем Министерства внутренних дел и администрации был Матей Вонсик. Он назвал обвинения ложными и вымышленными. А другой фигурант, Брудзиньский, заявил, что информация о прослушивании – глупости и «театрально преувеличенные возмущения».