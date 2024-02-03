В России отменяют концерты Орбакайте

Концерт российской певицы Кристины Орбакайте, который должен пройти 12 марта в Иркутске, отменен, сообщают российские СМИ. Орбакайте должна была выступить во Дворце спорта «Труд».

Выступление певицы в Красноярске, запланированное на 7 марта в концертном зале «Гранд Хол Сибирь», также не состоится, сказали изданию в билетном агентстве «Красбилет».

«Организаторы нам сообщили, что концерт отменили, дальше все подробности к организаторам, бронь мы с площадки сняли», — заявили РБК в «Гранд Холл Сибирь».

В телеграм-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в комментариях ранее появились жалобы на концерт Орбакайте. В обращениях, в частности, упомянуто, что у певицы есть гражданство США.

В январе общественная организация «Боевое братство» выступила против проведения концерта Орбакайте в Улан-Удэ. Тогда общественники также заявили, что артистка имеет гражданство США. Ее обвинили в том, что она ездит в Россию «только зарабатывать» и не определилась с позицией по поводу войны в Украине. Концерт, который планировался на 13 марта, в итоге был отменен.