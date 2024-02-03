ХАМАС не идет на уступки

Палестинское движение ХАМАС не согласилось с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое было обговорено на переговорах в Париже. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

По словам собеседника канала, парижское соглашение касалось обмена пленными и заложниками, но в нем ничего не говорилось о прекращении огня и вывода израильских войск из сектора Газа, в то время как ХАМАС выделяет эти вопросы как ключевые. В соглашении также нет пункта, подтверждающего прекращение огня после окончания перемирия, и нет гарантий того, что Израиль не возобновит боевые действия после него.

В феврале в Каире состоится новая встреча, в которой примут участие представители нескольких других стран, там глубоко и всесторонне обсудят проблему вокруг Газы.

В переговорах в Париже принимали участие представители Египта, Катара, Израиля и США.