Франция вызывает российского посла

Посол России в Париже будет вызван в МИД Франции, сообщил агентству AFP дипломатический источник.

По информации дипломатического источника, сегодня посла России во Франции вызовут в МИД этой страны. Будут осуждены удары, нанесенные Россией, в результате которых на прошлой неделе в Украине погибли два французских сотрудника гуманитарной сферы.

Источник добавил, что официальный Париж также осудит дезинформацию России, направленную против Франции.

Напомним, на прошлой неделе в Украине в результате ударов беспилотников российских сил погибли двое граждан Франции, еще трое были ранены.