Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали испытывать нехватку личного состава. Это вынуждает перебрасывать тыловые подразделения на передовую и пополнять ими «малокомплектные» пехотные части, пишет The New York Times со ссылкой на опрошенных офицеров украинской армии.

«У нас недостаточно техники, недостаточно людей, чтобы перейти в наступление. Поэтому главная цель на данный момент — удержать ту позицию, которую мы имеем», — сказал изданию замкомандира батальона 47-й механизированной бригады Александр Ширшин.

По его словам, в результате нехватки личного состава и вооружений ВСУ приходится «отдавать инициативу» на поле боя. В свою очередь, российские войска не оставляют попыток наступать.

Из-за критического дефицита боеприпасов украинские силы не могут позволить себе стрелять только по одному или двум наступающим солдатам. Российская армия учитывает это и все чаще перемещается небольшими группами на передовые позиции, чтобы собрать достаточное количество солдат для штурма украинских траншей, пишет NYT.

В этой ситуации ВСУ все чаще прибегают к использованию FPV-дронов, чтобы нивелировать пятикратное преимущество России в артиллерии. Однако дроны, хотя и являются эффективным инструментом, не могут сравниться с «большими пушками», отметил начальник штаба 48-го отдельного стрелкового батальона майор Сергей Бец. «Они (дроны) не оказывают такого психологического давления на противника. И у нас не так много экипажей FPV», — пояснил военный.

В то же время наступление России не приносит значимых результатов и оборачивается большими потерями. С начала штурма Авдеевки в Донецкой области российская армия, по данным американской разведки, потеряла 13 тыс. солдат убитыми и ранеными, а также 365 танков и около 700 бронемашин.

В конце января главком ВСУ Валерий Залужный предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому мобилизовать 500 тыс. украинцев, чтобы восполнить потери, говорили источники The Washington Post. Но Зеленский отказался пойти на это, объяснив, что у Киева нет достаточного количества средств для обеспечения такого количества мобилизованных всем необходимым. До этого он сообщал, что численность украинской армии составляет 880 тыс. человек.

На фоне этого президент Украины признал «застой» на фронте и предложил заменить ряд руководящих лиц государства, в том числе в военной сфере, чтобы «двигаться в едином направлении» и «быть уверенными в победе».