Зеленский назвал процент «не украинской» земли

Сейчас 26% территории Украины находится под российской оккупацией. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

«После двух лет важно, что нам удалось защитить наше государство. Около 26% национальной территории все еще находится под оккупацией, но мы видим, что российская армия не может значительно продвинуться. Мы их остановили», - заявил он.