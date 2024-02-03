Первая акция, проведенная Научно-исследовательским институтом педиатрии Министерства здравоохранения, состоялась 5 февраля в освобожденном от оккупации городе Физули. В рамках мероприятия, организованного Минздравом, были проведены комплексные медицинские обследования детей, проживающих на освобожденных территориях Физулинского района.

Основная цель данных мероприятий – способствовать физической активности среди населения, переселенного на освобожденные от оккупации территории, и одновременно внести дополнительный вклад в укрепление здоровья населения.

Минздрав дал старт мероприятиям по пропаганде здорового образа жизни среди граждан, переселенных на освобожденные от оккупации территории, и проведению медицинских осмотров, сообщили в министерстве.

Медицинская акция была проведена в целях определения и оценки состояния здоровья детей, раннего выявления и устранения причин заболеваний, а также для принятия профилактических мер.

В ходе акции приняли участие врачи-педиатры, детские хирурги, кардиологи, неврологи и офтальмологи, а также специалисты функциональной диагностики (УЗИ и Эхокардиография) Научно-исследовательского института педиатрии Министерства здравоохранения. На месте были даны медицинские консультации, проведены профилактические осмотры и назначено соответствующее лечение.

В целом, в ходе акции свыше 150 детей прошли общий осмотр врачей, а также УЗИ и ЭХОКГ- обследования.

Следует отметить, что Министерство здравоохранения планирует на регулярной основе проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.