В Азербайджане продолжается кампания Агентства пищевой безопасности (AQTA) под названием «Снизь сахар - продли жизнь!»

Теперь к кампании присоединился заслуженный тренер Азербайджана, главный тренер футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов.

Гурбанов записал видеообращение с призывом к каждому, особенно спортсменам, присоединиться к кампании. Он призвал соблюдать рацион, снизить потребление сахара и вести здоровый образ жизни.

До этого участниками акции «Снизь сахар - продли жизнь!» стали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, депутаты Милли Меджлиса Мушфиг Джафаров и Эмин Гаджиев, а также Министерство труда и социальной защиты населения, Госкомитет по делам семьи, женщин и детей, Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Агентство инноваций и цифрового развития и публичное юридическое лицо ABAD.

В то же время через платформу MyGov гражданам были разосланы уведомления о вреде сахара.

Помимо увеличения числа участников кампании, AQTA еще больше расширяет проводимую в связи с этим пропагандистско-агитационную работу. Общественности представлены познавательная информация, буклеты и видеоролики. В различных теле- и радиопередачах проводятся обсуждения с участием специалистов агентства и Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов, а также врачей, экспертов, инженеров по питанию и диетологов.

Отметим, что кампания AQTA «Снизь сахар - продли жизнь!» реализуется с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения и поощрения граждан к здоровому питанию, в том числе к потреблению сахара в соответствии с нормами.

С видеообращением Гурбана Гурбанова можно ознакомиться по нижеследующей ссылке: