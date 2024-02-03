Еще одна жертва армянского минного террора
5 февраля в 11:45 в полицию поступила информация о взрыве мины в селе Гасангая Тертерского района.
Как сообщили haqqin.az в региональной группе пресс-службы МВД, Азер Мамедов (1966 г.р.) подорвался на мине во время выпаса животных. Он получил травму ноги. Сейчас находится в больнице.
Ведется расследование.
Напомним, 4 февраля житель Тертерского района Гасанали Ализаде (2001 г.р.) подорвался на мине, ему ампутировали левую ступню.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!