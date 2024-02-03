Между Россией и Израилем напряженно

Посла Израиля в России Симону Гальперин вызовут в МИД, сообщили ТАСС в ведомстве. Причиной стали «недопустимые публичные высказывания посла Израиля, искажающие российские внешнеполитические подходы и исторические реалии». «Гальперин будет вызвана в МИД», — сказали там, комментируя интервью посла «Коммерсанту», в котором она рассказала, что не устраивает Израиль в политике России.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что сделанные послом заявления «являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран».

Как подчеркнули в МИД РФ, «особое возмущение вызывает то, что посол Израиля неуважительно высказывается об усилиях, которые предпринимает Россия в своих контактах, направленных на помощь в разрешении судьбы заложников». «Тезисы о том, что Холокост - это уничтожение только еврейского народа, противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, - констатировали в дипведомстве. - А размышления о необходимости изменений, как было сказано Гальперин, «государственного календаря» России, граничат с вмешательством во внутренние дела».

В своем интервью, касаясь российско-израильских отношений, Гальперин отметила, что российское руководство не раз констатировало, что безопасность Израиля является стратегическим интересом России.

«К сожалению, после 7 октября мы увидели, что этот принцип уже неактуален. Мне кажется, руководство России не вполне поняло, что мы попали в другую, страшную реальность», - сказала Гальперин.

Посол также выразила сожаление по поводу того, что Международный день памяти Холокоста пока не является официальным днем в государственном календаре РФ: «Мне не очень понятно, почему министр иностранных дел Сергей Лавров принижает значение этого чудовищного события – Холокоста».