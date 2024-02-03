Вместе с Залужным уволят и начальника Генштаба

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Шаптала будет отправлен в отставку вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники во властных кругах Украины.

По информации издания, отставка Залужного и Шапталы - это уже решенный вопрос, однако ими перестановки могут не ограничиться, рассматриваются и другие изменения. Согласно данным "Украинской правды", отставки могут состояться в течение этой недели.