Завтра будет тепло

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. К вечеру местами на полуострове возможны кратковременные осадки. Переменчивый юго-западный ветер днем сменится северо-западным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем 9-13° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 55-65%.

В районах Азербайджана, преимущественно в северных и западных районах, ожидаются переменные осадки, в горах выпадет снег. Временами ожидается туман, будет преобладать западный ветер с усилением на отдельных территориях.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 11-16° тепла, ночью в горах 3-8° тепла, днем от 2° мороза до 3° тепла.