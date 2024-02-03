CГБ выясняет, почему гражданин Чехии пытался попасть в Азербайджан
Служба государственной безопасности (СГБ) проводит расследование в отношении гражданина Чехии, который пытался 3 февраля незаконно пересечь границу Азербайджана из Армении, сообщает Trend.
Ранее отмечалось, что гражданин Чехии был задержан азербайджанскими военнослужащими при попытке пересечь границу. О задержании проинформировано посольство Чехии в Азербайджане.
В СГБ Азербайджана возбудили уголовное дело в связи с инцидентом, продолжаются следственные действия.
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