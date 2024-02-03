Чем травятся азербайджанцы?
В январе в Клинический медицинский центр (КМЦ) с признаками отравления обратились 664 человека.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе медучреждения, 93 пациента были размещены в отделении токсикологии.
Из поступивших в центр пациентов 16 человек отравились угарным газом, 40 - лекарствами, 5 - этанолом, 23 - уксусной кислотой. Три человека были госпитализированы с аллергической реакцией, 6 - с признаками ботулизма.
Несмотря на усилия врачей, семеро (шестеро мужчин и одна женщина) отравившихся скончались.