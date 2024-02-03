Грузия не пустила взрывчатку в Россию

При досмотре автомобиля, которым управлял гражданин Украины, было обнаружено 14 кг пластичного взрывчатого вещества С-4 военного назначения, а также 6 детонаторов.

Следствием установлено, что груз был отправлен из Одессы 19 января этого года, пересек Румынию, Болгарию и Турцию, после чего въехал в Грузию через таможенно-пропускной пункт «Сарпи». Оттуда его планировалось переправить в Воронеж через пункт «Дарьял».

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных СГБ Грузии, были установлены личности 7 граждан Грузии, 3 граждан Украины и 2 граждан Армении, которые участвовали в поставке взрывчатых веществ в Грузию.