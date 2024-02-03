Иран, Китай и Россия проведут совместные военные учения

Иран, Китай и Россия до конца марта проведут совместные военно-морские учения. Об этом сообщил главнокомандующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани.

«Мы также приглашаем другие страны принять участие в военно-морских учениях Ирана, Китая и России, которые пройдут до конца марта», - цитирует его заявление агентство Tasnim.

По словам контр-адмирала, эти учения проводятся в общих интересах для обеспечения безопасности в регионе.

В 2023 году трехсторонние учения России, Китая и Ирана «Морской пояс безопасности – 2023» прошли с 16 по 17 марта в акватории Аравийского моря в районе иранского порта Чахбехар.