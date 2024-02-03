Правительство Казахстана ушло в отставку
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства, сообщают казахстанские СМИ.
В указе президента Казахстана «О правительстве Республики Казахстан», первым пунктом которого значится принятие отставки правительства, говорится, что исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан временно возложено на Скляра Романа Васильевича.
Далее говорится, что члены правительства Республики Казахстан продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.