Китай приговорил австралийского писателя к смерти

Суд в Пекине приговорил австралийского писателя Ян Хэнцзюня, обвиняемого в шпионаже, к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора, сообщает австралийский телеканал SBS со ссылкой на главу МИД Австралии Пенни Вонг.

По словам министра, через два года смертный приговор может быть заменен пожизненным заключением, если Ян Хэнцзюнь не совершит за это время никаких серьезных преступлений.