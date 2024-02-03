Иран назвал ложными заявления США

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал «ложными» заявления Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) о том, что в результате недавней атаки американских ВВС по территории Сирии и Ирака были поражены позиции входящих в иранский КСИР сил специального назначения «Аль-Кудс».

«Обвинения Америки ложны, и она не может использовать их для оправдания своих действий, которые нарушают Устав ООН и территориальную целостность стран региона», - заявил Канаани на еженедельной пресс-конференции.

3 февраля представитель иранского МИД заявил, что Иран «решительно осуждает» удары США по Ираку и Сирии и считает их стратегической ошибкой», которая приведет к «усилению напряженности» в регионе.

В ночь на 3 февраля американская авиация поразила более 85 целей в результате серии ударов по позициям «Аль-Кудс» и связанных с ними группировок в ряде приграничных районов Ирака и Сирии. Эти удары были произведены в ответ на атаку военной базы западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе, в результате которой погибли три американских военнослужащих.