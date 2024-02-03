Надеждина лишают надежды

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России нашла 15,348% брака в подписных листах, которые для регистрации кандидатом в президенты сдал экс-депутат Госдумы Борис Надеждин, сообщил представитель его штаба Игорь Артемьев.

«Для попадания в бюллетень необходимо не более 5% брака из 60 тыс. проверенных», — отметил он в своем телеграм-канале. Всего Надеждин сдал в ЦИК 105 тыс. подписей из более чем 200 тыс., которые он собрал на территории России и за ее пределами. При этом для регистрации кандидатом в президенты требуется не менее 100 тыс. подписей.

До этого зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что в ходе проверки подписей Надеждина и лидера партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича были обнаружены ошибки, которые «вызывают удивление». По его словам, в подписных листах нашли десятки людей, «которых на этом свете уже нет».

Ожидается, что 7 февраля ЦИК завершит проверку подписных листов и примет решение по допуску или недопуску на выборы кандидатов в президенты. При этом Владимира Путина уже зарегистрировали для участия в голосовании. Из 315 тыс. подписей, которые он сдал в свою поддержку, проверка выявила только 0,15% недействительных.

Рабочая группа ЦИКа уже рекомендовала не регистрировать Надеждина кандидатом на выборах, сообщили в штабе политика. Сам Надеждин заявил, что он будет «отбивать» подписи. «Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными. Если ЦИК откажет мне в регистрации, я обжалую решение в Верховном суде», — сказал политик.

Ранее у Надеждина возникли проблемы с поиском подрядчика, который напечатает его агитационные материалы. От сотрудничества с ним отказались 65 типографий в разных регионах страны, сообщили источники «Новой газеты Европа» в федеральном штабе политика.

По словам одного из собеседников, Надеждин планировал напечатать 2,5 млн экземпляров газеты. Неназванная московская типография, аккредитованная ЦИК, согласилась предоставить свои услуги за 4,5 млн руб., однако в последний момент передумала и вернула деньги, сославшись на указание «сверху».

После этого штаб обратился в другие аккредитованные типографии в столице, Подмосковье, Воронеже и Нижнем Новгороде, но все они отказались печатать агитпродукцию Надеждина.

По словам источников российских СМИ, кандидатуру Надеждина изначально согласовывали лично с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, который курирует внутреннюю политику и отвечает за выборы. Однако слова и действия Надеждина начали сильно раздражать Кремль, и чиновники в администрации президента «настоятельно рекомендовали» ЦИКу не допускать Надеждина до выборов, поскольку он нарушает негласные договоренности с Кремлем.

Ранее в Кремле заявили, что не рассматривают Надеждина в качестве потенциального соперника Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицал, что Надеждин является согласованным с Кремлем кандидатом.