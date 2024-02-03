Иран строит новый ядерный реактор

Иран начал строительство нового исследовательского ядерного реактора мощностью 10 МВт в провинции Исфахан в центральной части страны. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Согласно информации, это будет реактор бассейнового типа, в качестве замедлителя используют легкую воду, а ядерным топливом будут оксиды урана и алюминия. Установка станет источником мощного потока нейтронов с высокой плотностью. Нейтроны в дальнейшем будут использоваться для производства изотопов, широко используемых в промышленности и фармацевтической области.

Производственные мощности реактора не только удовлетворят все внутренние потребности страны, но и могут предоставить Ирану возможности для последующего экспорта продукции и услуг в этой сфере на региональном и мировом уровне, отмечает агентство.