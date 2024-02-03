Хуситы пригрозили оставить мир без интернета

Хуситы могут устроить диверсии против западных интернет-кабелей в Красном море, предупреждают йеменские телекоммуникационные компании. Непризнанное правительство Йемена и телекоммуникационные компании говорят об угрозе цифровой инфраструктуре, причем некоторые подводные кабели проходят всего в 100 метрах под поверхностью моря. Об этом пишет The Guardian.

Предупреждение появилось после того, как Telegram-канал, связанный с хуситами, опубликовал карту кабелей, проходящих по дну Красного моря. Изображение сопровождалось сообщением: "Есть карты международных кабелей, соединяющих все регионы мира через море. Похоже, что Йемен находится в стратегическом месте, поскольку рядом с ним проходят интернет-линии, соединяющие целые континенты, а не только страны".

Компания Yemen Telecom заявила, что в течение последних нескольких лет предпринимала как дипломатические, так и юридические усилия, чтобы убедить глобальные международные телекоммуникационные альянсы не иметь никаких дел с хуситами, поскольку это предоставило бы повстанческой группировке информацию о том, как работают подводные кабели. Было подсчитано, что по оптоволоконным трубам через Красное море проходит около 17% мирового интернет-трафика.

В заявлении Йеменская генеральная телекоммуникационная корпорация осудила угрозы хуситов атаковать международные подводные кабели. В нем предупреждалось, что целых 16 из этих подводных кабелей, которые часто не толще шланга и уязвимы для повреждения корабельными якорями и землетрясениями, проходят через Красное море в направлении Египта. Одним из наиболее стратегических является маршрут протяженностью 25 тыс. км (15 500 миль) Азия-Африка-Европа AE-1, который проходит из Юго-Восточной Азии в Европу через Красное море.