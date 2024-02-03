Проиранские прокси ударили по курдам

Согласно сообщению, беспилотник ночью нанес удар по объекту «Сирийских демократических сил», в результате погибли по меньшей мере шесть членов поддерживаемой США вооруженной группировки, возглавляемой курдами.

Проиранские группировки ударили по тренировочной базе проамериканских курдов в Сирии, погибли по меньшей мере шесть человек , сообщает Al Jazeera.

Источники сообщили Al Jazeera, что целью была тренировочная база в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, а дрон поразил общежитие. На тренировочной базе также размещены американские войска.

Reuters также сообщило об инциденте со ссылкой на два местных источника, которые утверждают, что дрон прилетел из района, где действуют и регулярно наносят удары поддерживаемые Ираном прокси.

В СДС заявили, что имеют право на соответствующий военный ответ на источник нападения.