Карабахские сепаратисты из СИЗО пообщались с семьями

В конце января-начале февраля сотрудники МККК в очередной раз посетили лиц армянского происхождения, о которых информировала азербайджанская сторона. Об этом АПА сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

Отмечается, что с задержанными были проведены встречи один на один и созданы условия для их общения с семьями. В соответствии со своим мандатом МККК оценивает обращение и условия содержания задержанных во время таких посещений. МККК также предоставляет людям условия для связи со своими семьями. В соответствии с процедурами МККК наблюдения и рекомендации, связанные с посещениями, передаются и обсуждаются только с удерживающей стороной.

Напомним, правоохранительные органы Азербайджана арестовали и доставили в Баку лидеров незаконного режима в Карабахе - Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего «министра иностранных дел» Давида Бабаяна, а также «председателя парламента» Давида Ишханяна, генералов Лёву Мнацаканяна, Давида Манукяна и бывшего «государственного министра» Рубена Варданяна.