Казахстан увеличит поставки нефти через Азербайджан

Казахстан в течение двух лет планирует нарастить поставки нефти по Транскаспийскому маршруту до 3 миллионов тонн, сообщает Reuters со ссылкой на заявление казахских властей.

Власти не отметили, с каких именно месторождений будет поставляться нефть.

В 2023 году нефтетранспортная компания Казтрансойл в 5,5 раза увеличила отгрузку казахстанской нефти из Актау с поставкой в Баку - Тбилиси - Джейхан до 1,392 миллиона тонн.

С месторождения Тенгиз в систему БТД было отгружено 1,057 миллиона тонн нефти.

В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить транспортировку нефти по Транскаспийскому коридору. В соответствии с этим поручением Казмунайгаз и госнефтекомпания Азербайджана SOCAR заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 миллиона тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода БТД.