В Wikipedia более 600 статей на азербайджанском языке, посвященных ИКТ

16:03

В рамках проекта WikiTeam for ICT, реализованного при поддержке Azercell, в Wikipedia было добавлено более 600 статей на азербайджанском языке, связанных с ИКТ.

Завершен проект WikiTeam for ICT, реализуемый ООО Azercell Telecom совместно с Азербайджанской ассоциацией промышленности информационно-коммуникационных технологий (AİKTSA) и Агентством инноваций и цифрового развития. В рамках 5-месячного проекта на данной платформе было размещено более 600 статей на азербайджанском языке, связанных с ИКТ.

На начальном этапе проекта был подготовлен список азербайджанских ИКТ-компаний, а затем определен их точный род деятельности. Полная информация о компаниях размещена на платформе Wikipedia по разделам. Для этой цели в Wikipedia созданы категории и списки на азербайджанском, турецком, русском и английском языках.