В Wikipedia более 600 статей на азербайджанском языке, посвященных ИКТ
В рамках проекта WikiTeam for ICT, реализованного при поддержке Azercell, в Wikipedia было добавлено более 600 статей на азербайджанском языке, связанных с ИКТ.
Завершен проект WikiTeam for ICT, реализуемый ООО Azercell Telecom совместно с Азербайджанской ассоциацией промышленности информационно-коммуникационных технологий (AİKTSA) и Агентством инноваций и цифрового развития. В рамках 5-месячного проекта на данной платформе было размещено более 600 статей на азербайджанском языке, связанных с ИКТ.
На начальном этапе проекта был подготовлен список азербайджанских ИКТ-компаний, а затем определен их точный род деятельности. Полная информация о компаниях размещена на платформе Wikipedia по разделам. Для этой цели в Wikipedia созданы категории и списки на азербайджанском, турецком, русском и английском языках.
Основной целью проекта WikiTeam for ICT являлось построение экосистемы, объединяющей представителей ИКТ-сферы из государственного и частного секторов на платформе Wikipedia. Проект послужил основой для создания полезного контента в существующей области, а также способствовал размещению статей по категориям на различных интернет-ресурсах, особенно в Wikipedia, обеспечив удобный доступ к информации об ИКТ-экосистеме Азербайджана инвесторам и различным компаниям. Подобные проекты играют важную роль в обеспечении доступности информации об ИКТ-экосистеме нашей страны в поисковых системах и системах искусственного интеллекта.