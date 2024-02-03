Украина получит F-16 с ракетами дальностью до 500 км

По его словам, это оружие войдет в следующие пакеты военной помощи.

Киеву передадут истребители F-16 вместе с ракетами дальностью 300-500 километров. Об этом заявил командующий объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев.

УНИАН отмечает, что пока сложно говорить, о каких именно ракетах идет речь. F-16 является универсальной платформой для разного вооружения. Вероятнее всего, имеются в виду крылатые ракеты «воздух-поверхность» типа AGM-158 JASSM.

«В дальнейших пакетах военной помощи Украине предстоят самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров», - заявил он.

По словам Наева, это позволит Силам обороны Украины добиться еще больших успехов на поле боя. Командующий напомнил, что с появлением летом 2022 года РСЗО М142 HIMARS, а позже и М270 MLRS россияне понесли ощутимые потери в логистическом обеспечении своих передовых подразделений и были вынуждены перемещать свои полевые склады и пункты управления на расстояние более 100 км от переднего края.

Также он напомнил, что после получения ЗРК Patriot противоракетный щит Украины усилился еще больше за счет увеличения дальности уничтожения целей на расстоянии до 150 км.

Нидерланды обещали 42 истребителя F-16 для Украины. В свою очередь, Дания предоставит 19 самолетов. Передачу F-16 анонсировала и Норвегия, в распоряжении которой около 60 таких самолетов. На днях правительство Нидерландов приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.