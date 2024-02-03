Греция не отдаст С-300

Афины не намерены передавать Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и не собираются рисковать из-за этого обороной своей страны. Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

Представителю Кабмина задали вопрос о существовании намерений у правительства передать С-300 Украине.

"Нужно сказать, что должен быть предел в отношении ложных новостей, особенно когда они связаны с обороной страны, ее внешней политикой и интересами страны за рубежом, нашим имиджем за границей, - ответил Маринакис. - Ничего подобного (намерения передать С-300 в Украину - прим.) не существует ни в коем случае, я это категорически опровергаю, в любом случае не было даже намерения правительства рисковать защитой страны в рамках ее оборонной политики. Поэтому то, что было написано, недействительно ни в каком случае и ни в каком смысле", - отметил Маринакис.