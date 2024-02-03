Генсек ШОС прибыл в Баку
Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прибыла в Баку для наблюдения за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, назначенными на 7 февраля 2024 года. Информацию об этом распространила пресс-служба ШОС.
Согласно информации, миссию наблюдателей возглавляет генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
Приглашение ШОС для наблюдения за выборами было направлено ЦИК Азербайджана.
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