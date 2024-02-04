Суд оправдал соратника Макрона

Французский суд оправдал союзника президента Франции Эммануэля Макрона по коалиции и экс-министра Франсуа Байру по обвинениям в мошенничестве. Об этом сообщило агентство Reuters.

Решение суда повышает вероятность возвращения 72-летнего Байру в Кабинет министров во втором раунде министерских назначений, которые ожидаются на этой неделе после того, как Макрон переформатировал свое правительство в январе.

Центристская партия MoDem, которую возглавляет Байру, является важной частью коалиции меньшинства Макрона, которая имеет 51 из 557 мест в парламенте.

"Для меня это конец семилетнего ужаса", – сказал Байру журналистам возле парижского уголовного суда после оглашения приговора.

Байру, трехкратный кандидат в президенты, который занял третье место после Николя Саркози и Сеголен Руаяль в 2007 году, теперь также присоединился к длинному неофициальному списку потенциальных преемников Макрона на 2027 год.

Байру помог Макрону прийти к власти в 2017 году, отказавшись от собственной кандидатуры на высший пост. Он подал в отставку с должности министра юстиции в начале президентства Макрона. Тогда против Байру было начато расследование о соучастии в злоупотреблении средствами Европейского парламента. Он отрицал обвинения.