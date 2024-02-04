Цены на нефть упали

В ходе торгов в понедельник, 5 февраля, апрельские фьючерсы на эталонный сорт нефти Brent упали ниже 77 долларов за баррель впервые с 17 января. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сорт нефти WTI опускался до 71,64 доллара.

Нефтяные котировки слабеют на фоне признаков скорого снижения напряженности в секторе Газа, что уменьшает вероятность крупного конфликта в регионе, который мог бы повлиять на поставки. В целом текущие уровни цен на нефть объясняются резко возросшей за последний год добычей в США, из-за чего ОПЕК+ лишилась возможности управлять рынком в той же степени, что раньше, а также проблемами китайской экономики.