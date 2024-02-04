Российским дипломатам запретят свободно ездить по шенгену

Евросоюз собирается ограничить поездки российских дипломатов страной, где они аккредитованы, а не всей Шенгенской зоной. Такое предложение включено в 13-й пакет европейских санкций против России, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов, знакомых с планом.

Это предложение является просьбой Чехии, которая в прошлом году настаивала на прекращении свободы передвижения российских дипломатов. В частности, Прага настаивала, чтобы дипломатам выдавали визы и виды на жительство. Необходимость подобного подхода чешские власти объясняли тем, что в страну «прибывают агенты российских спецслужб», утверждали источники Financial Times.

Однако, отмечает Politico, пока неясно, как план будет реализован, ведь поездки внутри Шенгенской зоны зачастую не контролируются.