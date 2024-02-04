Российский теневой флот прячется в Габоне

США стали вводить санкции против отдельных танкеров и компаний в Турции и ОАЭ, которые занимаются перевозками российской нефти. Одновременно Вашингтон усиливает давление на страны, под чьим флагом ходят многие суда, нарушающие требование о ценовом потолке для нее, пишет Bloomberg.

Это заставляет танкеры из теневого флота перерегистрироваться в менее популярных юрисдикциях, главной из которой в последнее время стал Габон. Число судов под флагом Габона выросло с 20 год назад до более чем 100 на конец января, по данным Windward AI, собирающих информацию о судоходстве.

Около 50 кораблей получили регистрацию в Габоне в декабре; они принадлежат российским компаниям и ранее ходили под флагами Либерии и Панамы, выяснила Windward AI. Между тем с середины прошлого года Габон принимал от одного до девяти судов в месяц.

Прошедшей осенью Министерство финансов США запросило у судоходных компаний из 30 стран информацию примерно о сотне судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти в нарушение западных санкций. Тогда же Вашингтон стал вводить санкции. Последним таким актом стало внесение в санкционный список 17 танкеров для перевозки сырой нефти, нефте- и химических продуктов, ходивших под флагом Либерии и связанных с фирмой Hennesea Holdings из Абу-Даби, которая тоже попала в список.

«Регуляторы стали жестко преследовать Либерию, Сент-Китс и Невис и подобные юрисдикции, что сделало их менее привлекательными для злоумышленников», — говорит Эми Дэниел, основатель и гендиректор Windward AI. Чтобы скрыться от внимания регуляторов, владельцы судов из теневого флота побежали в Габон, добавляет он. Эта страна в Центральной Африке на побережье Атлантического океана предлагает «простой и дешевый» способ продолжать заниматься судоходством.