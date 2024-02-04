В Габале «Кяпяз» принимал «Араз-Нахчыван» и победил со счетом 3:1. Этирам Шахвердиев на 19-й минуте открыл счет в матче. Спустя девять минут футболист «Араз-Нахчывана» Орхан Алиев восстановил равновесие. На 34-й минуте Шахвердиев оформил дубль и вновь вывел «Кяпяз» вперед. А точку в матче на 69-й минуте поставил Амиль Юнанов.

Стоит сказать, что под руководством Адиля Шукюрова, назначенного главным тренером «Кяпяза» в середине ноября, гянджинцы в восьми матчах набрали 11 очков. При том, что за 13 первых туров у команды было лишь 9 очков.

Гянджинцы занимают 9-е место, опережая главного конкурента в борьбе за выживание – «Габалу» - на 5 очков.

Напомним результаты других матчей 21-го тура, сыгранных в субботу и воскресенье: «Сабаил» - «Карабах» - 1:2, «Сабах» - «Туран-Товуз» - 1:1, «Сумгаит» - «Нефтчи» - 2:1, «Габала» - «Зиря» - 1:1.

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 50 очков (21 матч)

2. «Сумгаит» - 34 (21)

3. «Нефтчи» - 32 (21)

4. «Зиря» - 31 (21)

5. «Сабах» - 27 (21)

6. «Араз-Нахчыван» - 27 (21)

7. «Сабаил» - 27 (21)

8. «Туран-Товуз» - 26 (21)

9. «Кяпяз» - 20 (21)

10. «Габала» - 15 (21).