Замминистра о повышении пенсий, зарплат...

По его словам, на финансирование пенсий в текущем году запланировано 6 с половиной миллиардов манатов.

Среднемесячная сумма пенсии в Азербайджане, согласно прогнозам, увеличится с 436 до 485 манатов, размер среднемесячной пенсии по возрасту - с 467 до 519 манатов. Произойдет это в результате индексации. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

Замминистра напомнил, что указами и распоряжениями президента в 2018-2023 годах реализованы 4 пакета социальных реформ. На эти реформы ежегодно выделяется дополнительно 7 миллиардов манатов, которые охватывают более 4 миллионов граждан.

Отмечалось, что в результате этих реформ минимальная заработная плата выросла в 2,7 раза, среднемесячная заработная плата - на 71,3 процента, медианная заработная плата - в 2,2 раза, фонд оплаты труда - в 2,7 раза, социальные выплаты и пенсионные выплаты - почти в 5 раз. Среднемесячный размер адресной помощи увеличился в 2,8 раза.

Также в 2018-2023 годах минимальная пенсия выросла в 2,5 раза, среднемесячная пенсия в 2,1 раза, среднемесячная пенсия по возрасту в 2 раза. Предприняты важные шаги по расширению доступа к пенсионному обеспечению.

По информации Госкомстата, все пенсии, назначенные новым распоряжением главы государства до 1 января 2024 года, увеличены путем индексации на 11,2 процента в соответствии с годовыми темпами роста среднемесячной номинальной заработной платы на 2023 год.

С начала 2023 года применяется единый подход к повышению пенсий путем индексации. Процесс полностью проходит в электронном виде.