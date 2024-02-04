Китай против конфискации российских резервов

Конфискация замороженных резервов России ради помощи Украине будет иметь «катастрофические последствия» для международной финансовой системы и даже может обернуться против самих западных стран. Такое мнение изложено в газете Global Times, которая транслирует позицию Компартии Китая по международным вопросам.

В статье утверждается, что «захват этих активов ради поддержки Украины подорвет доверие к собственным обязательствам» западных государств.

«Если история с российскими активами заставит инвесторов других стран осознать, что геополитические риски могут привести к дефолту западных стран по собственным долгам, то инвестиции в гособлигации могут перестать считаться безопасными ввиду сложных геополитических обстоятельств», - уверен автор.