Продолжается судебный процесс по делу бывшего советника председателя Центра исследований международных отношений 33-летнего жителя Баку Джабраила Фарзалиева, обвиняемого в хищении 527 тысяч манатов.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям выступил адвокат Фарзалиева и попросил оправдать своего подзащитного. Защитник сообщил, что обвиняемый хочет возместить ущерб: однако это займет некоторое время.

Потерпевшие же заявили, что могут подать гражданский иск.

Сам Фарзалиев попросил суд дать время на возмещение ущерба.

Процесс был отложен до 19 февраля.

Отметим, что прокурор требовал приговорить Джабраила Фарзалиева к 12 годам лишения свободы.

Напомним, что Фарзалиев обвиняется в хищении на сумму 527 тыс. манатов по статье 179.3.2 (присвоение в крупном размере) УК Азербайджана, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. В качестве потерпевших в уголовном деле выступают PASHA Bank и Фонд молодежи.

Отметим, что Джабраил Фарзалиев был политологом, а также членом Союза молодежи. В 2018 году стал победителем 8-го грантового конкурса, проведенного при финансовой поддержке Фонда молодежи.