Тревожные новости из Конгресса США

Сторонники Дональда Трампа в Конгрессе выражают намерение торпедировать проект закона о финансовой помощи Украине и иммиграционной реформе. Спикер Палаты представителей «трампист» Майк Джонсон выразил уверенность в том, что, если эти законы поступят в Палату представителей, они будут «мертвы по прибытии». Также отмечается, что сенаторы из республиканской партии не поддерживают предложенный двухпартийный закон, описывая его как «даже хуже, чем мы ожидали».

Республиканские лидеры, такие как Стив Скалис и Джеймс Лэнкфорд, подчеркивают, что законопроект Сената о границе не будет подвергнут голосованию в Палате представителей. При этом сенатор Лэнкфорд выразил недопонимание и намерение связаться с командой спикера, чтобы прояснить ситуацию.

В комментариях журналистки Карины Орловой отмечается, что сторонники Трампа, известные как «МАГА» (Make America Great Again), не выносят закон на голосование, несмотря на возможность внесения поправок. По ее мнению, Трамп и его сторонники препятствуют принятию законов по иммиграции и финансовой помощи Украине.

Она также отмечает, что Палата представителей готовится голосовать за отдельный пакет помощи Израилю, не включая в него помощь Украине, что, по ее словам, свидетельствует о нежелании предоставить помощь Украине из-за позиции Трампа и его сторонников.