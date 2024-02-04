В преддверии внеочередных президентских выборов аппарат уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) продолжает цикл просветительских мероприятий. Мероприятия на тему «Обеспечение избирательного права граждан» были организованы в Баку, Гяндже, Шеки, Масаллы, Губе и Нахчыване.

Как сообщили в аппарате омбудсмена, в рамках мероприятий уполномоченный по правам человека Сабина Алиева в преддверии внеочередных президентских выборов побывала на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях с целью изучения хода избирательного процесса, в том числе обеспечения избирательного права граждан.

Посетив вновь созданные избирательные участки в Ханкенди, Шуше и Лачине, омбудсмен ознакомилась с ходом подготовки к внеочередным президентским выборам и списками избирателей на участках, интересовалась мерами, принимаемыми для подготовки к выборам, и проведенной работой по обеспечению избирательного права.

Омбудсмен также встретилась с вернувшимися в родные края гражданами, обсудила с ними ход избирательного процесса, права и обязанности избирателей, другие вопросы.

Во время посещения участков и встреч отмечалось, что созданы необходимые условия, предусмотренные законодательством, для реализации избирательных прав граждан Азербайджана, проживающих на освобожденных от оккупации территориях.

Знаменательно, что президентские выборы, имеющие огромное значение в жизни азербайджанского государства, впервые пройдут на всей территории суверенного Азербайджана, в том числе на освобожденных от оккупации землях. В целях обеспечения избирательного права лиц, участвующих в восстановительно-созидательных работах, а также вернувшихся в родные края бывших вынужденных переселенцев в регионе создано 26 избирательных участков.