Пожар в Масазыре, есть жертвы

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в квартире в жилом комплексе «Ени Бакы» поселка Масазыр Апшеронского района.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия были немедленно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска министерства.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что пожар произошел в 2-комнатной квартире общей площадью 45 м², расположенной на 4-м этаже семиэтажного жилого дома.

Благодаря вмешательству пожарных огонь удалось быстро потушить, не дав ему распространиться на другие части квартиры.

В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции одной из комнат квартиры на площади 20 м². На месте происшествия было обнаружено тело задохнувшегося от дыма А.Мехтиева, 1932 года рождения.

Остальная часть квартиры и другие квартиры были защищены от огня.

Соответствующие ведомства проводят расследование в связи с инцидентом.