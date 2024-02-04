Орбан вновь вставляет палки в колеса

Депутаты правящей партии Венгрии "Фидес - Венгерский гражданский союз" не пришли на внеочередное заседание парламента, на котором должно было состояться голосование по заявке Швеции о присоединении к НАТО. Об этом сообщает местное издание HVG.

Заседание, созванное венгерской оппозицией, также бойкотировали депутаты Христианско-демократической народной партии (ХДНП) - младшего союзника "Фидес". Всего на заседание пришел 51 депутат, 148 отсутствовали.

Reuters пишет, что посол США в Будапеште вместе с послами некоторых других союзников по НАТО, включая Данию и Польшу, посетил венгерский парламент в понедельник.

"Крайне неприятно, что до сегодняшнего дня они ("Фидес") блокировали вступление Швеции в НАТО", - заявил парламенту депутат от оппозиционной партии LMP Мате Канас-Надь.

Депутат от оппозиционной "Демократической коалиции" Аньес Вадаи заявила, что Орбан хочет оказать поддержку российскому президенту Путину, тем самым нарушая единство НАТО.

"Послы не сделали никаких замечаний перед входом в парламент, но, как ожидается, прокомментируют ситуацию после заседания", - пишет издание.

Накануне заседания представители "Фидес" заявили, что не будут участвовать во внеочередном заседании. Лидер парламентской группы "Фидес" Мате Кочиш сказал, что ратификация может состояться в начале весенней сессии, которая стартует в конце февраля, а также после визита шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона в Будапешт.

"Если это важный вопрос для шведов, то, очевидно, премьер-министр Швеции приедет в Будапешт", - заявила "Фидес".